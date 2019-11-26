"Зеркало недели" закрывает печатную версию

"Зеркало недели" можно будет читать онлайн на сайте ZN.UA / Фото: zn.ua

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ЗН) прекращает выпуск печатной версии издания. Последний номер газеты выйдет на Новый год.

Информацию о закрытии печатной версии подтвердила главный редактор ЗН Юлия Мостовая. Подробности она пока что не сообщила, но пообещала, что в самом Зеркале недели будет опубликовано официальное сообщение. Вероятно, что объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске ЗН.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом "Зеркале недели", - сказала Мостовая The Page.

По информации двух источников The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске ЗН. Подписку на печатную версию "Зеркало недели" официально закрыло еще несколько месяцев назад.

Стоит отметить, что интернет-версия "Зеркала недели. Украина" (Дзеркало тижня) продолжит выходить на сайте ZN.UA.

"Зеркало недели. Украина" (до 2009 года – "Зеркало недели") - еженедельник, который издавался в Киеве тиражом в 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. В 1994 году газету основал Владимир Мостовой, до 2011 года он был ее главным редактором. С 2011 года и до сегодняшнего дня ЗН возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.

Напомним, известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором на карте Украины отсутствует полуостров Крым. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Дипломаты обратились к журналистам с просьбой исправить ошибку.