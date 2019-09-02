В конце сентября газета Сегодня перестанет выходить / dumskaya.net

В Украине перестанет выходить ежедневная газета Сегодня, информация будет публиковаться, в частности, на одноименном сайте.

Последний номер издания выйдет 27 сентября, сообщили в Медиа Группе Украина.

Генеральный директор издательского холдинга Сегодня Мультимедиа Андрей Романенко сказал, что выпуск издания решили приостановить из-за падения охвата газет и взлета охвата Интернета.

"За последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват Internet вырос на 60%...", - отметил управленец.

Директор Медиа Группы Украина назвал еще несколько причин, по которым газета Сегодня перестанет выходить, - в нашей стране практически разрушена система сбыта печатной прессы, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится.

Напомним, газета Сегодня была основана в 1997 году, ее выдает холдинг Сегодня Мультимедиа, который входит в состав Медиа Группы Украина. Владелец Медиа Группы Украина - SCM бизнесмена Рината Ахметова.