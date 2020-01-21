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Шахты закроют: Оржель призвал детей горняков искать другое место работы

21 января 2020, 15:14

Число украинских шахт будет сокращаться, подчеркнул министр энергетики.

горняки
Число украинских шахт будет сокращаться, подчеркнул министр энергетики

Детям украинских шахтеров лучше не идти по стопам своих родителей, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В ходе презентации проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода, которая транслировалась в Facebook министерства, он также скептически оценил перспективы развития украинской отрасли угледобычи.

"У меня такое желание, чтобы дети в шахтерских семьях искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для учебы и возможной будущей работы", - подчеркнул министр энергетики, отвечая на вопрос журналиста.

По его мнению, такие условия создает развитие прогресса.

"Со временем такие технологии уходят в прошлое, а на смену им приходят новые технологии", - отметил Оржель.

В то же время он обратил внимание на то, что это является тяжелым социальным вопросом.

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"Искать места работы в городах и городках, где единственное место работы – шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии будет в прошлом", – говорит министр энергетики.

По его словам, количество шахт, "конечно, будет сокращаться".

"Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны", – добавил Оржель.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине в 2019 году добыча угля сократилась на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

Минэнерго шахты новости Украины Алексей Оржель
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