"Душили и угрожали": под Ровно напали на активистку с ребенком - подробности

В Вараше напали на активистку Ольгу Кравчук / zmina.info

В Ровненской области произошло нападение на активистку Ольгу Кравчук.

Как пишут местные СМИ, на активистку напали в подъезде ее дома в городе Вараш Ровненской области.

"В субботу (18 января - ред.) я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - заявила Ольга.

Тут речь идет о группе в Вайбер, которую Кравчук создала год назад. Группа была создана после того, как она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице, и создала эту группу, где обсуждала аналогичные проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и предоставляла документы.

По ее информации, в больнице от пациентов требовали покупать шприцы, бинты и даже средства для мытья туалетов. Кроме этого вымогали деньги за услуги, который должны быть бесплатными.

После нападения Кравчук сразу обратилась в полицию.

"По данному факту полицейские Варашского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц, причастных к преступлению", - сообщила пресс-служба полиции области.

Кравчук сообщила, что из-за поступающих угроз и после нападения она вынуждена будет удалить группу в Вайбере и прекратит антикоррупционную деятельность, так как боится за ребенка.

Как ранее писал Главред, в Киеве зверски зарезали АТОшника - мужчина истек кровью у кафе.

Также напомним, в ЦАР убили трех российских журналистов.