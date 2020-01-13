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В ЦАР убили трех российских журналистов: названа причина

13 января 2020, 07:32

Нападение и убийство произошло в окрестностях города Сибю.

военные, ЦАР
В ЦАР погибли члены съемочной группы  / Фото Reuters

В Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов. На них с целью грабежа напали неизвестные в окрестностях города Сибю.  

Заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что машину с журналистами остановила "группа неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру". Журналисты отказались, в результате были убиты. Известны имена погибших российских журналистов. В состав съемочной группы входили военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. 

Российские следователи и криминалисты приезжали в ЦАР, где с их участием был допрошен водитель автомобиля, которому удалось выжить, а также были осмотрены личные вещи погибших журналистов. В СК РФ отметили, что  обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа.

Ранее мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле рассказал, что после нападения неизвестных выжил водитель машины. По его словам, нападение произошло в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Журналисты погибли на месте. По данным Reuters, у убитых членов съемочной группы нашли билеты на рейсы из города Москвы в Касабланку и из Касабланки в город Банки, а также пресс-карту. 

Напомним, в Мали двоих французких журналистов похитили, а потом убили неизвестные. Кроме того, в США на территории города Монета (штат Вирджиния) злоумышленник убил репортера и видеооператора филиала телеканала CBS во время прямого включения. 

Россия убийство журналисты новости России Центральноафриканская республика
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