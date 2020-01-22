"Обвиняют в зраде": Кулеба объяснил решение Украины по таможенному союзу с ЕС

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

На сегодняшний день Украина не готова войти в таможенный союз с Европейским союзом, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что таможенный союз является неотъемлемой составляющей членства в ЕС, но к членству Украина должна прийти сильной и эффективной.

"Членство в ЕС - наша стратегическая цель. А таможенный союз сейчас, именно на этом этапе - это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся", - пояснил Кулеба в своем Facebook.

Вице-премьер напомнил, что еще в 2017 году, когда Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины.

По его словам, на сегодняшний день Украине выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере.

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"Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно прежде всего украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится украинское государство", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил о том, что официальный Киев более не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.