В СБУ объяснили, почему не завернули Dr. Alban на въезде в Украину

Dr. Alban приехал в Украину / Фото пресс-службы студии Квартал 95

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию с приездом в Киев шведского певца Dr. Alban, который ранее выступал в аннексированном Россией Крыму.

В частности, на запрос Совета Общественного контроля НАБУ, в СБУ уточнили, что спецслужба проверяет только артистов - граждан РФ.

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе СБУ.

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Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за приезда Доктор Албан. В Госпогранслужбе рассказали, как Dr.Alban попал в Украину.

Кроме того, в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым прокомментировали ситуацию вокруг приезда в Украину шведского певца Dr. Alban.