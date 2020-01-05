Зеленский ни при чем: в Госпогранслужбе рассказали, как Dr.Alban попал в Украину

Dr.Alban принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал / Фото пресс-службы студии Квартал 95

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг заявление шведского певца нигерийского происхождения Dr. Alban о том, что его пустили на территорию Украины при содействии президента Владимира Зеленского.

По словам Дейнеко, Доктор Албан въехал в Украину в соответствии с действующим законодательством.

"Вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", - написал глава ГПСУ в Facebook.

Стоит отметить, что Dr.Alban внесен в базу сайта Миротворец из-за незаконного посещения аннексированного россиянами Крыма.

Напомним, ранее шведский певец Dr. Alban, который получил огромную популярность благодаря своему хиту It's My Life, сообщил, что ему сняли запрет на въезд в Украину.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец в Instagram и опубликовал фото с Зеленским.

Артист также принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал.