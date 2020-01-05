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Зеленский встретился с певцом Dr. Alban в Киеве

5 января 2020, 10:04

Певец сообщил, что смог попасть в Украину и принять участие в новогоднем шоу Вечерний квартал.

Dr. Alban, Зеленский
Dr. Alban и Владимир Зеленский в Киеве / Instagram

Шведский певец Dr. Alban, который получил огромную популярность благодаря своему хиту It's My Life, сообщил о том, что ему сняли запрет на въезд в Украину.  Артист уже успел принять участие в новогоднем шоу Вечерний квартал.

Музыкант сообщил, что ему удалось попасть в Украину при помощи президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец в Instagram и опубликовал фото с Зеленским.

Стоит отметить, что Dr.Alban внесен в базу сайта Миротворец из-за незаконного посещения аннексированного россиянами Крыма. 

Напомним, ранее известный украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался из-за концертов в Киеве шведского музыканта Dr.Alban и российской певицы Любови Успенской, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

Владимир Зеленский Миротворец Вечерний квартал новости Украины Dr.Alban
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