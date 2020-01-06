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"Ограничений нет": у Зеленского оценили приезд Dr. Alban в Украину

6 января 2020, 15:25

Никаких ограничений на въезд в Украину Dr. Alban не было, подчеркнули в представительстве президента Украины в АРК.

Dr. Alban, Зеленский
Dr. Alban встретился с Владимиром Зеленским / Instagram

В представительстве президента Украины в Автономной республике Крым прокомментировали ситуацию вокруг приезда в Украину шведского певца Dr. Alban, который ранее посещал аннексированный Россией полуостров.

Как говорится в сообщении представительства в Facebook, никаких ограничений на въезд на территорию Украины Dr. Alban не было.

"Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", – добавили в представительстве президента в АРК.

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Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за приезда Dr. Alban. В Госпогранслужбе рассказали, как Dr.Alban попал в Украину.

президент Крым Владимир Зеленский Dr.Alban
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