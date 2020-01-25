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В СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм

25 января 2020, 21:01

СБУ блокировала работу мощной "ботофермы", связанной с "ЛДНР".

СБУ
СБУ блокировала работу мощной "ботофермы", связанной с "ЛДНР" / ssu.gov

В 2019 году почти 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, был запрещен въезд в Украину.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, в 2019 году была блокирована деятельность организованной группировки "черных" регистраторов, которая способствовала рейдерским захватам имущества по всей Украине.

Специалисты СБУ по кибербезопасности также принимают меры по выявлению и пресечению деструктивной деятельности бот-сетей, подконтрольных иностранным спецслужбам. Эти ресурсы используются для инспирации конфликтов внутри страны и манипулирования общественным мнением.

В частности, в декабре Служба безопасности блокировала работу мощной "ботофермы", услугами которой пользовались представители спецслужб РФ и боевики террористических "Л/ДНР". Через ресурс, в частности, распространяли антиукраинские материалы и осуществляли спам-рассылку о фейковых минированиях объектов в разных городах Украины.

Читайте такжеОбвиняемый в сепаратизме дуэт Кролики дал концерт в УкраинеВместе с тем СБУ разоблачила схему использования спецслужбами РФ псевдопатриотических сообществ в социальных сетях для расшатывания внутриполитической ситуации в Украине.

Всего за прошлый год по материалам Службы безопасности 34 сепаратистских администратора соцсетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента. Вступил в законную силу 21 судебный приговор.

В то же время специалисты СБУ нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщается на сайте СБУ, также за этот период прекращено функционирование более 1000 веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях.

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Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, среди которых 158 - за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины); 34 - за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).

Также отмечается, что специалисты СБУ эффективно сотрудничают с коллегами из стран ЕС и НАТО для укрепления коллективной безопасности в информационном пространстве и повышения защищенности государственных и финансовых структур от киберугроз.

Читайте также"Научат, что Крым - Россия": в Харькове преподавателей института обвинили в сепаратизмеТак, летом 2019 года СБУ совместно с партнерами из США и Великобритании прекратила деятельность мощной хакерской группировки, которая способствовала противоправной деятельности в интернете преступникам по всему миру. Злоумышленники, в частности, обеспечивали функционирование почти 40% русскоязычного сегмента DarkNet.

Кроме того, в прошлом году СБУ разоблачила 20 международных хакерских группировок, которые спецслужбы иностранных государств использовали во вред национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе преподаватель попал под суд из-за сепаратизма.

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