Чуть не сгорела живьем: в Черновцах пьяный отец поджег 16-летнюю дочь

Пострадавшая находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки / скриншот

В Черновцах пьяный мужчина облил бензином и поджег свою 16-летнюю дочь. Девочка получила серьезные ожоги лица и рук, реабилитация продлится не менее года.

Инцидент произошел на Рождество, 7 января 2020 года. Мужчина целый день отмечал праздник с соседом, а когда домой вернулась его жена Наталья Крицкая, между ними завязалась ссора. Дочь Аня пыталась заступиться за мать, в результате отец рассвирепел, принес с улицы бутылку бензина и начал разбрызгивать горючую жидкость по стенам и девушке в лицо. Поскольку была затоплена печь, огонь вспыхнул мгновенно, сообщает ТСН.

Сестру бросился тушить ее старший брат, мать же схватила 6-летнюю дочь и выбежала из горящего дома. Ее муж, который был виновником происходящего, просто молча наблюдал.

"На лестнице стоял смотрел. Я когда Аню бросил в снег, оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он: кому надо, пусть тот и спасает", – рассказал брат пострадавшей Иван Крицкий.

Спасателей и полицию вызвали соседи. Виновник, как только услышал о правоохранителях, сразу бросился наутек. Его задержали через несколько часов после нападения, мужчине грозит пожизненное заключение.

Скорая не смогла добраться до дома пострадавшей из-за гололеда, поэтому обожженную Аню брат с соседом два километра несли к авто на руках. На данный момент пострадавшая находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки.

"Реабилитация продлится не менее года, и где-то после года надо будет делать лечение косметического плана", – отметил заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

Семья осталась без жилья и денег, им помогают волонтеры. Младшую сестру Ани забрали в дом малютки. Мать и брат пока что живут в больнице, рядом с пострадавшей девушкой.

Напомним, вечером 13 января в Днепре на площади Героев Майдана неожиданно загорелся бездомный мужчина. Его удалось быстро потушить, однако мужчина погиб в машине "скорой".