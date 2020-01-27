В Мариуполе задержали наемника Путина, который обстреливал позиции ВСУ

В Мариуполе задержали боевика ОРДО / СБУ

В Мариуполе был задержан наемник Путина из террористической огранизации "ДНР", который на протяжении двух лет обстреливал силы ВСУ.

По информации СБУ, удалось установить, что с началом войны на Донбассе, житель Горловки присоединился с пророссийским боевикам. Он был стрелком-минометчиком и входил в состав "1 армейского корпуса ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

"В 2016 году после полученного ранения в голову боевик был комиссован. В поисках работы, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Также ему избралои меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении него передан в Славянский горрайсуд Донецкой области

Ранее СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм.