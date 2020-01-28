Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в Евросоюзе

Алексей Гончарук / УНИАН

Программа Кабмина предусматривает амбициозную цель — добиться того, чтобы через пятилетие Украина соответствовала критериям членства в Европейском союзе.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram премьер-министр Алексей Гончарук. Премьер полагает, что именно в виду вышеуказанной перспективы крайне важно синхронизировать политику со странами, уже входящими в Евросоюз - в частности в рамках "Европейского зеленого соглашения".

"Почему Зеленое соглашение важно? Оно на самом деле о совершенно простых ежедневных вещах. О том, чтобы люди дышали нормальным воздухом без выбросов, использовали чистую питьевую воду, питались безопасными продуктами. Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха", - подытожил он.

Напомним, ранее Алексей Гончарук похвастался планами по избавлению Украины от советского наследия. До этого премьер "раскрыл карты" по земельной реформе и роли Евросоюза в ней.