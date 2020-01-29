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"Не безвольные овцы": Вятрович развенчал популярные мифы о бое под Крутами

29 января 2020, 11:07

Неправда унижает память героев Крут, Карпатской Сечи, УПА, Небесной сотни, войны на Донбассе, считает Владимир Вятрович.

Вятрович
Владимир Вятрович / УНИАН

Экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат парламентской фракции партии Европейская солидарность Владимир Вятрович развенчал два популярных мифа о бое под Крутами.

В частности, он опроверг миф о том, что под Крутами "произошло очередное поражение" и что "несчастных детей послали на смерть".

"На самом деле украинские военные выполнили поставленную перед ними задачу и задержали наступление превосходящих сил врага. При этом нанесли ему значительные потери. Политическое руководство воспользовалось задержкой большевистского наступления на Киев и успело подписать Брестский договор, ставший международным признание УНР и основанием для получения военной помощи", – написал Вятрович в Facebook.

Кроме того, он отметил, что на самом деле среди 520 украинских участников боя были офицеры и солдаты армии УНР, в частности, Свободного казачества и Сечевых стрельцов.

"А что касается "несчастных, которых послали" – такой подход унижает героев Крут ("Карпатской Сечи", УПА, Небесной сотни, нынешней войны). Они были не безвольными овцами, которые шли на убой. Их жертва – сознательная, и в этом ее главная ценность", – резюмировал Вятрович.

Фото facebook.com/volodymyr.viatrovych

Напомним, ежегодно 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут – киевских студентов и школьников, которые участвовали в бою с подразделениями Красной Гвардии.  

Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут. Президент возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве и к могилам участников антитеррористической операции. Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.

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