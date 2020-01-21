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"Брутальное нарушение": Вятрович раскритиковал поляков за осквернение могилы воинов УПА

21 января 2020, 12:20

По словам народного депутата, надежды Украины на улучшение взаимоотношений с поляками оказались напрасны.

Могила воинов УПА в Польше, гора Монастырь
Вятрович оценил осквернение могилы воинов УПА в Польше на горе Монастырь / censor.net.ua/

Уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА в Польше на горе Монастырь стало семнадцатым актом вандализма в отношении украинских памятников, начиная с 2014 года, и далеко не первым актом вандализма в отношении конкретно этого памятника на могиле воинов УПА, что находится на горе Монастырь. Об этом в комментарии Главреду заявил народный депутат Украины, экс-директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

Нардеп подчеркнул, что именно этот памятник охраняется межправительственным Соглашением Украины и Польши об охране мест памяти и погребения жертв войны и политических репрессий.

"Польское государство, согласно этому документу, должно было охранять данный памятник на могиле воинов УПА на горе Монастырь, а в случае разрушения – восстанавливать. К сожалению, это так и не было сделано с 2015 года – с момента, когда этот памятник впервые был осквернен. Таким образом, польская сторона просто брутально нарушает действующее соглашение между Украиной и Польшей", – уточнил Вятрович.

Историк также отметил, что инцидент на горе Монастырь стал вторым случаем осквернения украинских памятников на территории Польши с момента встречи президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Как известно, именно на той встрече президент Зеленский пообещал, что в Украине будут разблокированы поисково-эксгумационные работы для польских специалистов. Что и было сделано.

"Президент Зеленский ожидал, что с польской стороны в ответ будут осуществлены шаги, направленные на восстановление украинских памятников на территории Польши. Однако за это время не только не был восстановлен ни один памятник, но произошло два новых случая их осквернения", – отметил Владимир Вятрович.

Потому историк делает вывод, что все надежды украинской стороны на улучшение взаимоотношений с поляками оказались напрасны.

"Мы убедились в том, что односторонние уступки со стороны Украины не останавливают атаки вандалов на украинские памятники и могилы в Польше", – добавил Вятрович.

Как известно, в конце января президент Зеленский планирует визит в Польшу. И, по мнению Владимира Вятровича, президент в ходе этой поездки должен обратить внимание польской стороны на проблему охраны памятников на территории Польши.

"Владимир Зеленский должен воспользоваться этим визитом, чтобы напомнить своему коллеге – президенту Дуде, что Польша, к сожалению, не выполняет взятые на себя обязательства в этой сфере", – отметил народный депутат.

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