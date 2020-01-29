"Малая Россия": итальянский ведущий ответил на претензии Украины

Итальянский телеведущий извинился за "Малую Россию"

На итальянском телеканале RAI ведущий программы L'Eredita в прямом эфире призвал свою ошибку, когда ранее назвал Украину "Малой Россией" и поведал, что это ее второе название.

Как сообщили на странице посольства Украины в Италии в Facebook, ведущий назвал свои слова "непреднамеренной ошибкой".

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - сказал ведущий Флавио Инсинна.

В посольстве отметили, что это произошло после консультаций украинских дипломатов с руководством телекомпании.

Как ранее писал Главред, в Италии на государственном телеканале RAI1 во время популярного развлекательного шоу Украину внезапно назвали "малой Россией".

Суть шоу L’eredità заключается в том, участнику, который вышел в финал, нужно назвать ключевое слово, объединяющее пять других слов. В частности, финалисту нужно было найти общее слово для таких слов, как звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада. Участник программы назвал слово "любовь". Однако авторы программы отметили, что зашифровали слово "маленький".

"Маленькая Россия — это Украина", — заявил ведущий телевикторины.

После этого посольство Украины в Италии призвало к ответу итальянских телевизионщиков. Украинские дипломаты назвали слова ведущего шоу L'Eredita "некорректными" и "оскорбительными".