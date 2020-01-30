"Нет должной реакции Ирана": Рябошапка высказался по делу о сбитом Боинге

Боинг МАУ был сбит в Иране / Reuters

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал ситуацию вокруг расследования обстоятельств крушения Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном.

По его словам, он общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета, однако украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в этом вопросе.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - подчеркнул Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте такжеРасследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и ФранцииГенпрокурор сообщил, что уже обсуждалось создание международной следственной группы, однако финального результата пока нет, но проект соглашения о создании группы подготовлен и он уже передан посольствам нескольких стран, в том числе Ирана.

По его мнению, международная группа по расследованию крушения самолета может быть создана в течение 1-2 недель.

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - добавил Рябошапка.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.