"Посещали Китай": на Львовщине двух украинцев отправили в инфекционку

Двух украинцев, которые посещали Китай, отправили в инфекционку / УНИАН

Во Львовской области двух украинцев, прибывших из Китая, но не из зон, где бушует коронавирус нового типа, отправили в областную инфекционную больницу.

У граждан нашей страны нашли признаки острой респираторной вирусной инфекции, рассказал на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации Андрей Васько.

По его словам, украинцам сделали экспресс- тесты на грипп, их результат - отрицательный. Васько добавил, что другие контрольные анализы наших соотечественников отправили в Центр общественного здоровья Минздрава.

"По состоянию на сегодня в областной инфекционной больнице находятся два человека, которые прибыли из Китая, но не из зон, определенных эпидемиологически опасными… Состояние пациентов близкое к удовлетворительному ", - заявил чиновник.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV был зафиксирован в Китае, а потом расширил свои границы - был зафиксирован еще в ряде стран, в частности, в России. В Украине вирус не диагностирован.

Эпицентром заболевания считается китайский город Ухань, он закрыт. По состоянию на 31 января вирус в Китае подхватили 9 тысяч 692 человека, 213 инфицированных - умерли. СМИ писали, что в Гонконге создали вакцину от нового коронавируса.

Гендиректор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский говорил, что наша страна с 3 февраля прекратит прямое авиасообщение с КНР. Потом стало известно, что граждан Украины эвакуируют из Китая - 30 января в аэропорт Борисполь (находится под Киевом) прибыл первый самолет с украинцами.