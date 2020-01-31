СМИ рассказали, сколько Газпром "отстегивает" Нафтогазу за транзит в 2020-м

Газовая труба / УНИАН

Тариф на транзит газа из России через Украину в Европу с 1 января 2020-го увеличился на 2%. В случае, если Москве нужно будет прокачать через украинскую ГТС больше, чем оговорено в контракте, то тариф вырастет максимально на 45%.

Соответствующее сообщение в пятницу, 31 января, опубликовал российский портал РБК, ссылаясь на собственные информированные источники. Согласно их данным, стоимость прокачивания газа из российских месторождений в Европу через газотранспортную систему Украины составляет 31,72 доллара за одну тысячу кубометров с учетом всех налогов и сборов.

Также сообщается, что тариф рассчитывался по ставке 2,66 доллара за одну тысячу куборметров на сто километров. При это в минувшем году тариф рассчитали по ставке 2,61 доллара за тысячу "кубов". Итоговый тариф вырос, но при этом кардинально уменьшились объемы прокачки газа через Украину, рассказал журналистам близкий к Газпрому источник.

Напомним, ранее директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон публично рассказывал о том, что российская сторона оплачивает прокачку 178 млн кубометров за день. При этом сам транзит на данный момент составляет несколько меньшие объемы.