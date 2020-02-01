Харьковский сурок Тимка предсказал, когда наступит весна

Тимка III предказал скорую весну / УНИАН

В селе Гайдары Харьковской области на биологической станции знаменитый сурок Тимка III предсказал приход весны в 2020 году.

"Сурок Тимка 3-й предсказал, что весна придет через 6 недель. А еще, что следующая зима будет такая же бесснежная, как и нынешняя", - сообщает Telegram-канал ВЕХА (Харьков).

На станции констатировали, что Тимка тоже удивлен тем, какая теплая в нынешнем году выдалась зима.

"Тимка шокирован такой погодой, но весна будет продолжаться и наступит тепло через 6 недель", - сказала смотрительница сурка Надежда Токарская.

В благодарность Тимке подарили вкусный, но при этом красивый букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.

Букет для Тимки / Фото: ВЕХА

Как известно, День Сурка на биостанции Харьковского университета им. Каразина отмечают с 2004 года. Ранее приход весны людям предсказывал Тимка II. После семи предсказаний сурок ушел на пенсию. А перед ним, соответственно, сообщал о теплом времени года Тимка I.

Отметим, весна 2020 года будет характеризоваться теплой погодой, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как ранее сообщалось, погода в феврале в Украине будет немного теплее, чем на протяжении последних многих лет, на большей части страны средняя температура прогнозируется -3 градуса.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине в феврале 2020 будет морозной - с 8 числа ночью температура может составить -17 градусов. Также эксперт говорил, что осадки прогнозируются в первых числах февраля, с 8 по 12 число и в конце месяца.