  1. Главная
  3. Украина

"А какая разница": экс-министр жестко высказался о Донбассе

4 февраля 2020, 05:05

Андрей Рева считает, что жители ОРДЛО "станут украинцами", когда сменится власть.

Донбасс
Донбасс / Фото: REUTERS

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что украинская власть пытается "купить любовь" жителей ОРДЛО. По его словам, это что "тупиковым путь" развития событий.

"Вы хотите купить их любовь? Это абсолютно тупиковый путь. Убежден, что большинство проживающих на этой территории руководствуются тем принципом, который сформулировал Владимир Александрович Зеленский – "а какая разница?" – заявил Рева в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что после смены власти местные жители "станут украинцами".

"Кроме самых "упоротых" сепаратистов, которые воюют против Украины, да и то среди них много таких, которые это просто делают за деньги, и которые убегут, когда Украина туда вернется, основная масса населения точно так же переформатируется, как она переформатировалась под оккупантами", – подчеркнул бывший министр.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что введение накопительной пенсионной системы является "аферой".

минсоцполитики ОРДЛО Андрей Рева новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"А какая разница": экс-министр жестко высказался о Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:15
Астролог рассказал о самом скупердяйном знаке Зодиака
05:47
Евровидение 2020 Украина - где смотреть онлайн Национальный отбор первую часть Видео
05:22
Названы три основные причины раннего старения
05:05
"А какая разница": экс-министр жестко высказался о Донбассе
04:50
Окрашивание волос клубничный блонд 2020 - модные варианты, советы и фото Фото
04:17
Эксперт показала супер упражнения для тренировки ягодиц дома Видео
03:40
Рюмка и кровать: эксперт рассказала, как правильно заниматься сексом пьяными
03:03
СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине Видео
02:39
"Превратить жизнь оккупантов в ад": в СНБО рассказали, как предотвратить вторжение РФ
01:48
Шоссе в зад: топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс
01:05
Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку
00:49
Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки
00:19
4 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Тимофеев день
00:02
Пугающие цифры: обнародована свежая сводка о ситуации с коронавирусом
03 февраля, понедельник
23:55
Эксперт рассказал, как коронавирус заражает все больше людей
23:38
Дело об убийстве Шеремета: у Рябошапки приняли важное решение
23:20
В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП Фото
22:53
Жуткий коронавирус: ВОЗ начала решительную борьбу с фейками
22:40
Модные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фото Фото
22:20
Приватизация Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект
22:20
Аналитики рассказали, что будет твориться с курсом доллара в феврале
21:41
"Детей увозят автобусами": в Крыму свирепствует жуткая эпидемия, оккупанты скрывают
21:35
Шикарная блондинка-порнозвезда поделилась сексуальными фото Фото
21:09
Убийство Шеремета: суд не поверил Кузьменко и оставил ее под стражей
21:04
Украинцам разрешили растамаживать евробляхи он-лайн - как это работает
21:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
21:01
Мадонна Рождение легенды: где и когда в Киеве состоится новый показ байоптика Видео
20:40
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
20:30
Найгірша подруга 1 и 2 серия смотреть онлайн 03-02-2020 Видео
20:20
Может разбиться в любой момент: с пассажирским самолетом в небе произошло ЧП
20:16
"Решить досрочными выборами": эксперт рассказал, когда ждать отставки Гончарука
20:00
"Мы были терпеливы": Эрдоган жестко прошелся по действиям России в Идлибе
19:53
Срезать герб СССР: преемник Вятровича рассказал о судьбе знаменитого монумента в Киеве
19:44
"Наркомания, сисям обидно": Экс-Серебро показала голую грудь покуривая сигарету с пивом
19:31
Беспощадный коронавирус: названы сроки эвакуации украинцев из Китая
19:25
Розовый маникюр 2020 – жемчужный маникюр, нежный френч и хищный принт фото Фото
19:16
"Х*йло застрелится теперь": Эрдоган пообещал жилье крымским татарам Видео
18:55
Подозрение на коронавирус: украинцам пообещали спасительные тест-системы
18:30
Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара
18:16
"Очень большой список": Зеленский рассказал о новом обмене пленными
18:07
"Ситуация высосана из пальца": Брагар попытался отбелиться за совет продать собаку
18:00
В России Эрдогана записали в "бандеровцы" Видео
17:45
"Вражда и грех": Епифаний предъявил претензии РПЦ
17:42
"Обидела социолога, перепутала фамилии": Богуцкая дважды прокололась в Сети
17:37
"Просто западло": стало известно, сколько украинцев разговаривают дома по-русски
17:23
Адский прогноз с метелями и заносами: украинцев предупредили о коллапсе на дорогах
17:22
Анастасию Приходько изгнали из Лувра - что случилось на самом деле Видео
17:03
Диетолог вступилась за сахар: сколько можно съесть Видео
16:59
В Украине хотят создать частную военную компанию из ветеранов АТО
16:53
"Всю мощь президента": Шокин проккоментировал скандальное заявление Керри
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять