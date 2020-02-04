"А какая разница": экс-министр жестко высказался о Донбассе

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Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что украинская власть пытается "купить любовь" жителей ОРДЛО. По его словам, это что "тупиковым путь" развития событий.

"Вы хотите купить их любовь? Это абсолютно тупиковый путь. Убежден, что большинство проживающих на этой территории руководствуются тем принципом, который сформулировал Владимир Александрович Зеленский – "а какая разница?" – заявил Рева в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что после смены власти местные жители "станут украинцами".

"Кроме самых "упоротых" сепаратистов, которые воюют против Украины, да и то среди них много таких, которые это просто делают за деньги, и которые убегут, когда Украина туда вернется, основная масса населения точно так же переформатируется, как она переформатировалась под оккупантами", – подчеркнул бывший министр.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что введение накопительной пенсионной системы является "аферой".