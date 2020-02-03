Копите на пенсию: призывавший меньше есть Рева поддержал оскандалившуюся Соколовскую

Андрей Рева / УНИАН

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что введение накопительной пенсионной системы является "аферой". По его словам, в стране нет условий для выгодного инвестирования пенсионных сбережений.

"Дело не только в том, кто сколько будет платить. Проблема в том, куда вы будете размещать эти деньги? Назовите мне хотя бы одну структуру в Украине, которая существует 20 лет и может гарантировать инвестиционную прибыль выше уровня инфляции", – отметил рева в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что добровольная накопительная пенсионная система в Украине уже существует, но ею не пользуются.

"Сейчас хотят ввести обязательную пенсионную систему – хотите вы или нет, с вашей зарплаты будет отчисляться определенный процент. Ваш выбор будет состоять только в том, какой вы выберете негосударственный пенсионный фонд", – рассказал бывший чиновник.

Кроме того, он предостерег о возможном "сгорании" накоплений из-за проблем в экономике.

"Что было бы, если бы в 2000 году эту систему ввели? Что было бы с накоплениями, которые пережили 2008 год, обвал гривны, 2014 год, инфляцию 49%? Что бы сегодня люди имели с этих накоплений?" – подытожил экс-глава Минсоцполитики.

Как ранее сообщал Главред, в Министерстве социальной политике прокомментировали запуск накопительной пенсионной системы.