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"Ничего не мешает": Соколовская призвала украинцев "думать о старости" и накапливать

30 января 2020, 12:41

Юлия Соколовская заявила, что украинцы должны думать о старости и могут уже сейчас самостоятельно копить деньги.

Пенсия
Пенсия / Фото: УНИАН

В Министерстве социальной политике прокомментировали запуск накопительной пенсионной системы. По словам главы ведомства Юлии Соколовской, пока нет возможности для ее запуска.

При этом она указала, что сначала необходимо определить, кто будет платить взносы, сколько процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно людям. Кроме того, министр считает, что люди не понимают, что предполагает данная система, поэтому ожидания у них "слишком большие".

"Плюс накопления – это "длинные" деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируют, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" – в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период сможем ввести и накопительную систему", – объяснила глава ведомства в интервью Интерфакс-Украина.

В то же время, она заявила, что украинцы могут и сейчас откладывать деньги на свою пенсию.

"Нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать – это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", – подытожила Соколовская.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин одобрил проект закона о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам.

пенсия минсоцполитики Соколовская новости Украины
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