  1. Главная
  3. Украина

КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло

25 января 2020, 13:30

Суд решил, что повышение пенсионного возраста нарушает право на пенсию отдельных категорий работников.

Пенсионеры
Пенсионеры / УНИАН

Конституционный суд Украины рассмотрел законность повышения пенсионного возраста. Так, было принято решение признать неконституционным данные законодательные изменения для отдельных категорий работников.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона №213 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII)", - сообщили в пресс-службе суда.

По мнению суда, повышение пенсионного возраста нарушает право выхода на пенсию для работников вредных производств, потому что, соглашаясь на такую работу люди ожидали получить определенные льготы.

КСУ отменил увеличение пенсионного возраста для:

  • работников с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда - подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, работники текстильного производства, занятые на станках и машинах;
  • многодетным матерям, занятым в сельском хозяйстве;
  • водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, работающих на вредном производстве.

Решение Конституционного суда обязательно к выполнению, окончательно и не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщал Главред, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста.

пенсия КСУ пенсионный возраст новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:39
"Путь в никуда": Гончарук и Бойко "сцепились" в прямом эфире
14:03
Лещенко рассекретил, какую жирную должность просила Тимошенко у Зеленского
13:57
"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука
13:49
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
13:38
"Россия должна платить": в Польше потребовали от РФ репараций
13:30
КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло
13:27
"Плод разлагаемой философии гедонизма": Фарион распекла Дробовича из-за Бандеры
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
13:00
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
13:00
Матовые ногти 2020: красивый маникюр матовый френч и нюдовый маникюр фото Фото
12:44
В Китае умер первый медик от нового коронавируса Видео
12:30
У Зеленского сегодня праздник: как поздравила жена
12:02
Путин проиграл войну за Беларусь мнение
12:00
Бавария - Шальке: где смотреть центральный матч тура Бундеслиги
11:53
"Грязный матершинник" Помпео влип в громкий скандал из-за Украины
11:51
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
11:34
У Путина отреагировали на "уход" Суркова
11:11
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
11:06
Стало известно, как наказали иранца, сбившего Боинг МАУ Видео
11:00
Валенсия - Барселона: где смотреть центральный матч тура Ла Лиги
10:51
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
10:30
Стрижка каре 2020 – топ-9 классных и модных вариантов укладки каре фото Фото
10:22
Гороскоп на 25 января всех знаков Зодиака: криминальное болото и сокрушительный удар Видео
10:17
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
10:13
В Днепре Ланос убил двух мужчин, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
10:05
Придите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в Давосе мнение
09:44
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
09:21
"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с Крыма
09:19
"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ
09:00
Маникюр 2020 новинки: красивый маникюр френч и ногти с животным принтом фото Фото
08:54
Мощное землетрясение в Турции: десятки и жертв и более тысячи пострадавших Фото
08:37
Укрзализныця в чужих руках грозит Украине максимальными проблемами мнение
08:34
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
08:25
Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв
07:55
"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать
07:31
"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве Видео
07:15
"Извращение": жена Морозюка сверкнула грудью и показала, как лизать
06:56
Переизбрание Трампа – приговор Украине мнение
06:16
День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті
05:45
Любитель анальных утех Алексей Панин показал пенис, и сравнил себя с Богом
05:19
Доллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке
05:17
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
04:50
"В обход набсовета": Омелян сообщил подробности скандала с передачей Укрзализныци Германии
04:22
Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами
03:49
В России женщина рухнула с 9 этажа и выжила - шокирующее видео
02:07
Всегда есть под рукой: эксперт назвала альтернативу спортивному инвентарю
01:38
Путин приступил к решению нескольких стратегических задач - дипломат
01:14
Экс-мэр Рейкьявика раскритиковал количество машин в Киеве
01:01
Гончарук пояснил, когда привлекут в Укрзализныцю немецких специалистов Видео
00:50
Китайский Новый год: астролог назвала знаки Зодиака с "огненным успехом"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять