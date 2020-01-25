КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло

Пенсионеры / УНИАН

Конституционный суд Украины рассмотрел законность повышения пенсионного возраста. Так, было принято решение признать неконституционным данные законодательные изменения для отдельных категорий работников.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона №213 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII)", - сообщили в пресс-службе суда.

По мнению суда, повышение пенсионного возраста нарушает право выхода на пенсию для работников вредных производств, потому что, соглашаясь на такую работу люди ожидали получить определенные льготы.

КСУ отменил увеличение пенсионного возраста для:

работников с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда - подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, работники текстильного производства, занятые на станках и машинах;

многодетным матерям, занятым в сельском хозяйстве;

водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, работающих на вредном производстве.

Решение Конституционного суда обязательно к выполнению, окончательно и не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщал Главред, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста.