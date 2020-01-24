У Гончарука предлагают платить компенсации за долги по пенсиям и зарплатам

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Украинский Кабмин одобрил проект закона о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства , для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Уточняется, что законопроект будет подан в парламент.

Напомним, ранее Алексей Гончарук похвастался способом экономить для бюджета миллионы гривен.