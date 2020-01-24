У Гончарука предлагают платить компенсации за долги по пенсиям и зарплатам

Правительство приняло законопроект и подаст его в парламент.
Украинский Кабмин одобрил проект закона о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам главы правительства , для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Уточняется, что законопроект будет подан в парламент.
Напомним, ранее Алексей Гончарук похвастался способом экономить для бюджета миллионы гривен.