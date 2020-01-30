"Гнилые дегенераты": "технократа" Соколовскую распекли в Сети за слова о пенсии

Пенсионеры / segodnya.ua

Министр социальной политики Юлия Соколовская призвала откладывать на старость, чтобы не жить на маленькую пенсию. Ее заявление вызвало гнев в Сети.

По словам общественного деятеля Александра Скубченко, для того, чтобы люди могли хоть что-то откладывать доходы населения должны превышать расходы на текущие потребности. Кроме того, государство должно обеспечить стабильность в финансовой сфере.

"Стабильность гривны, финансовых учреждений и государственные гарантии, чтобы украинцы были уверены, что и сбережения через 10 или 20 лет не обесценятся, и финансовое учреждение, где накапливаются сбережения, не обанкротится", - написал Скубченко в Facebook.

При этом он напомнил, что в Украине нет условий для долгосрочных сбережений.

"Но Соколовская — "технократ", поэтому: нет хлеба, ешьте пирожные", - подытожил общественник.

Стоит отметить, что в комментариях под постом пользователи Сети были очень возмущены словами министра социальной политики:

"Как они уже достали, причем это "уже" это полгода, ТАК быстро и конкретно не доставала ни одна власть, это какой-то трындец, выбрали гнилых дегенератов, которые на должности поназначали себе подобных, пипец, приплыли", - написал Кирилл Соколовский.

"Рева (бывший министр социально политики Андрей Рева, - ред.) советовал меньше кушать, Эта намекает, что пенсий вам не видать (не страна, а сюр какой-то", - возмутилась Инна Порокопенко.

"Допустим отложили. Чисто гипотетически. Можно потом очередной кризис банковской системы устроить и спи*дить отложенное", - отметила Лианна Станишевская.

"Пусть она мне скажет, как я могу откладывать с 3200 которые выдают на руки и с мужа пенсии 1600. Нормальную работу у нас днем с огнем не найдешь, поэтому и держишься хоть за эту. Я только коммунальные оплачиваю почти 2000 не считая кредитных долгов. Вот пусть распишет я буду откладывать. А субсидию не дают, так как дети и племянница с ребенком прописаны, хотя и живут в другом городе", - рассказала Антонина Мирная.

"Я вообще не могу понять, зачем нужен ПФ с его громоздкой структурой и миллионным содержанием. Мне кажется проще создать государственный банк, в который на личные счета работающих будут производиться отчисления, а после наступления пенсионного возраста производиться выплаты. У государства будет только одна проблема - сохранность денежных средств, пересчёт с учетом инфляции и рациональным использованием", - недоумевает Галина Орлова.

Как ранее сообщал Главред, запуск накопительной пенсионной системы.