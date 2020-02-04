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"ВСУ – отрыжка совкового рабства": экс-контрактник из АТО объяснил, почему уволился из армии

4 февраля 2020, 11:00

Во главе ВСУ стоит "напыщенный жлоб", подчеркнул бывший боец-контрактник.

Экс-контрактник из АТО объяснил, почему уволился из ВСУ / censor.net.ua

Участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий минометной батареи 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, гражданин Германии из семьи эмигрантов Зигфрид (позывной Океан) заявил об увольнении из украинский армии.

По его мнению, цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным.

"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку", - написал он в Facebook.

Океан считает, что ВСУ не нашли того внимания, которое заслуживали, при этом в Украине на фоне декларирования России как агрессора, отсутствует реальная борьба с агрессором.

Читайте также"Малоросская суть": украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне"ВСУ сегодняшнего дня - это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе", - подчеркнул Зигфрид.

Он отметил, что украинская армия превратилась в "многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания".

"Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперёд и побеждать. ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться", - считает экс-контрактник.

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Он добавил, что ему не получается чувствовать себя частью "этого лубочно-кукольного театра, слишком велика разница в менталитете, запросах и целях. Это - не моя армия, не то, чем я лично мог бы гордиться и что я мог бы рекомендовать".

Напомним, ранее привлекли к дисциплинарной ответственности и понизили в должности начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковника Алексея Ноздрачева, предлагавшего "интеграцию" с боевиками.

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