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"Интеграция" с боевиками: скандального полковника ВСУ понизили в должности

17 января 2020, 08:52

Военная служба правопорядка провела проверку высказываний Алексея Ноздрачева.

Алексей Ноздрачев
Алексей Ноздрачев / Укринформ

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковник Алексей Ноздрачев по результатам служебной проверки привлечен к дисциплинарной ответственности и понижен в должности.

Как сообщает Военная служба правопорядка, в ходе расследования установлено, что постороннего влияния на Ноздрачева не было.

"Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины завершено служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачевым заявлений, выходящих за пределы его служебных обязанностей. В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа", - подчеркивается в опубликованной информации.

Читайте также"Малоросская суть": украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в ЧечнеВ ВСП отметили, что обстоятельства и условия произошедшего также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины.

"В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

"Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины". - добавили в ВСП.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Руслан Хомчак распорядился о безотлагательном проведении служебного расследования относительно высказываний полковника Ноздрачева.

Донбасс боевики ВСУ Алексей Ноздрачев
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