Иск Трубы к Зеленскому: Верховный суд ответил экс-главе ГБР

Верховный суд принял решение по иску Романа Трубы к Владимиру Зеленскому / РБК

Верховный суд принял решение по поводу иска бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы к президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, Труба в судебном порядке оспаривал свое увольнение и намеревался признать его противоправным.

Своим определением Верховный суд вернул иск Трубе, поскольку в нем были объединены исковые требования, часть которых подсудна Верховному суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск к ГБР) – Окружному административному суду города Киева.

В своем определении Верховный суд подчеркнул, что его решение не лишает истца права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом. А решение Верховного суда может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после его пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

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Согласно обнародованному в ЕГРСУ определению Верховного суда от 30 января 2020 г. за подписью судьи Ольги Кашпур, суд постановил: "Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", - сказано в обнародованном в ЕГРСУ определении Верховного суда.

Как ране сообщалось, Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против Трубы, в отношении которого ранее открыло дело и НАБУ.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.