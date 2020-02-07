"Загадочная смерть": в Киеве найден мертвым парень, пропавший на Прикарпатье

В Киеве копы обнаружили тело парня, который пропал в Ивано-Франковске / Фото facebook.com/odesapolice

В Киеве полицейские нашли мертвым 20-летнего жителя Ивано-Франковска (Прикарпатье) - Тараса Коваля, который в родном городе был объявлен в розыск.

Парень найден мертвым в среду, 5 февраля, на его теле не было признаков насильственной смерти, сообщили в Главном управлении Нацполиции Ивано-Франковщины.

В ведомстве добавили, что Коваль ушел из дома 3 февраля, и с тех пор не было известно его местонахождения. Тело парня отправили на экспертизу.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство - с пометкой "Самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони у гаражей заметили девушку, которая сидела и долго не двигалась, прибывшие врачи констатировали ее смерть. СМИ узнали, что умершей девушке на вид около 25-30 лет.