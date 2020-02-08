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"Кража века": эксперт предупредил Пушилина об опасности

8 февраля 2020, 03:58

Юрий Карин считает, что Леониду Пасечнику ничего не угрожает, в отличие от Дениса Пушилина

Пасечник
Леонид Пасечник / Скриншот

Военный эксперт Юрий Карин считает, что главарю боевиков "ЛНР" Леониду Пасечнику мало угрожает, потому что он "чужой" и много знает. При этом он предупредил об опасности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Карин в интервью Фактам отметил возможную причастность руководителя террористов к воровству гуманитарной помощи для "ДНР", которое было организовано при помощи бывшего кремлевского куратора Владислава Суркова.

Отмечается, что расследованием с лета прошлого года в Донецке занималась ФСБ, целью которого было установление личности главного выгодополучателя. Параллельно первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич в Москве изучал все программы финансирования российского влияния в СНГ за последние 10 лет, чтобы определить бенефициаров разворовывания средств.

Также Карин указал, что в Кремле идет война между ФСБ и ГРУ за влияние на ОРДЛО, и пока что побеждают "лубянские", которые поставили Леонида Пасечника.

Как ранее сообщал Главред, прокуратура заочно сообщила подозрение так называемому главе администрации оккупированного Новоазовска в Донецкой области

ЛНР Леонид Пасечник новости Украины
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