Двум пособникам боевиков ОРДЛО объявили подозрение: все подробности

ДНР / УНИАН

Прокуратура заочно сообщила подозрение так называемому главе администрации оккупированного Новоазовска в Донецкой области. Отмечается, что мужчина с 2013 года сотрудничает с боевиками.

Так, ему объявлено о подозрении по части 1 статьи 258-3 "Участие в террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

"Преступная деятельность подозреваемого способствует созданию системы так называемых "банковских учреждений", в частности отделений "Центрального республиканского банка ДНР", с целью наполнения налогами "местного бюджета", в том числе от промышленных предприятий, мощности которых находятся на временно оккупированной территории и контролируются террористами", - говорится в сообщении.

Кроме того, объявлено подозрение "замкомбрига" так называемой гвардии "ДНР". Ему предъявили аналогичные подозрения.

"Сторонник террористов организовывал для боевиков занятия по диверсионной работы, минно-подрывного дела, пиротехники, с целью обеспечения их дальнейшего участия в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области", - отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский призвал Италию закрыть незаконные офисы боевиков "ДНР".