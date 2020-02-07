"Закрыть офисы": Зеленский в Италии сделал жесткое заявление

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Джузеппе Конте призвал отказаться от признания так называемых республик Донбасса. По его словам, Италия должна закрыть офисы боевиков.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, он напомнил о деле бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили в Италии.

"Я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - отметил президент Украины.

Также стороны обсудили общеполитические вопросы.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.