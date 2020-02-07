Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию: что известно

Джузеппе Конте встретил украинского президента
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 февраля, прибыл с официальным визитом в Италию. Встречал главу украинского государства глава Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Зеленский вышел из машины и пожар руку итальянскому политику. После этого прозвучал национальный Гимн Украины.
Президент Украины пробудет с визитом в Италии два дня. В первый день у Зеленского запланирована встреча с Конте и президентом Италии Серджио Маттарелла.
Кроме того, 8 февраля запланирован визит в Ватикан, где состоится встреча с папой Франциском.
Как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с главой украинского государства.