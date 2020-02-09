"Позволяют себе угрозы": родные героев Небесной Сотни срочно обратились к Зеленскому

Александр Маринченко и Сергей Тамтура / Фейсбук А.Горошинского

Родственники героев Небесной Сотни потребовали встречи с руководством страны. Причиной стало возвращение бывших "беркутовцев" в Киев.

"Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов русско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине", - говорится в обнародованном в Facebook обращении.

При этом они указали, что "деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью".

"Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стыдятся содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, двое бывших сотрудников спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев.