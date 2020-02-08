Выданные ОРДЛО в рамках обмена двое экс-"беркутовцев" вернулись в Украину

Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись из ОРДЛО / Фейсбук А.Горошинского

Двое бывших сотрудников спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре 2019 года передали представителям ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами, вернулись в Киев.

Об этом сообщил адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей", - написал адвокат.

Кроме того, Горошинский также опубликовал открытое письмо экс-"беркутовцев" к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.

Также экс-"беркутовцы" "призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".

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