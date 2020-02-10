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"Умный и мудрый": Гончарук растекся комплиментами в адрес Зеленского

10 февраля 2020, 09:47

Алексей Гончарук публично и крайне комплиментарно высказался в адрес президента Владимира Зеленского.

Гончарук
Алексей Гончарук и Дмитрий Рамумков/ УНИАН

Алексей Гончарук утверждает, что его высказывания на пресловутых пленках о президенте Владимире Зеленском (в первую очередь о крайне невысокой степени понимания главой страны экономических процессов), обнародованных в Сети, были вырваны из контекста.

Об этом руководитель Кабмина заявил в интервью УП. "Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - заявил Гончарук.

По словам премьера, Зеленский - "президент очень умный", а также "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

Напомним, ранее 15 января 2020 года в Сеть выложили аудиозаписи, на которых якобы премьер-министр Гончарук в рамках совещания с высшими топ-чиновниками признался - "я - полный профан в экономике". Также в них было слышно, как голос, похожий на голос главы Кабина, говорил - мол, у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их.

Владимир Зеленский Алексей Гончарук пленки Гончарука
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