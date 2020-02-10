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У вырванных из лап боевиков "ЛНР" и "ДНР" заложников нет жилья - Денисова

10 февраля 2020, 10:31

Омбудсмен рассказала о реабилитации освобожденных из плена боевиков украинцах.

Людмила Денисова
Денисова рассказала об освобожденных заложниках боевиков / facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен Людмила Денисова, которая ранее рассказала, как подавляли бунт в колонии Харькова, заявила, что освобожденным 29 декабря из плена так называемых "ЛДНР" украинцам некуда идти после реабилитации, поскольку у них нет домов.

Отметим, в ходе обмена пленными перед Новым годом неподалеку от КПВВ Майорское в Украину вернулись 76 заложников боевиков, в свою очередь, Украина выдала "ДНР" 127 человек.

Так вот, по словам Денисовой, в ближайшее время их реабилитация в государственном заведении Лесная Поляна закончится.

"Считаю, что украинцы, которые находились в плену на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР" и потеряли там свое здоровье заслуживают на достойное социальное обеспечение от государства, чтобы они могли поскорее адаптироваться к мирной жизни", - пишет Денисова на своей странице в Фейсбуке.

При этом омбудсмен добавила, что уже передала в профильные министерства информацию об имущественных нуждах освобожденных украинцев.

Читайте такжеОбменом пленными Зеленский выставил порохоботов упоротыми идиотамиНапомним, ранее сообщалось, украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что во время обмена пленными на Донбассе Украина отдает России "настоящих убийц". При этом он подчеркнул, что для дальнейшего освобождения заложников Украина будет вынуждена торговать своими интересами.

"Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах", - напомнил бывший узник Кремля.

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