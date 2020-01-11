Истязания и пытки: Денисова рассказала, как подавляли бунт в колонии Харькова

В Алексеевской колонии №25 введен особый режим

У осужденных Алексеевской колонии №25 обнаружили телесные повреждения, а сами заключенные пребывают в угнетенном состоянии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, такие выводы были сделаны по итогам посещения колонии мониторинговой группой секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"По моему поручению Мониторинговая группа секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека завершила проверку Алексеевской колонии №25, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. Одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Она подчеркнула, что передала информацию по всем зафиксированным фактам в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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Кроме того, она поручила представителю Уполномоченного в восточных областях систематически посещать осужденных с целью предотвращения дальнейшего морального и физического давления на них. По словам Денисовой, это дело находится на ее личном контроле.

Напомним, ранее региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой заявил, что в результате подавления бунта в изоляторе Кропивницкого пострадали 78 человек.