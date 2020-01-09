В колонии Харькова ввели режим ЧП: что произошло

Заключенные / фото: ntv.ru

В Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове ввели режим особых условий. Отмечается, что причиной стала подготовка заключенными бунта.

"Группа осужденных в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета на свободе, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", – сообщили в пресс-службе Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме того, во время обыска в колонии изъяли запрещенные предметы, в том числе и три мобильных телефона. Сообщается, что некоторые заключенные оказали сопротивление во время обыска, поэтому на них надели наручники. По мнению медиков, состояние здоровья заключенных удовлетворительное.

На данный момент в колонии усилили охрану и надзор за осужденными.

Как ранее сообщал Главред, региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой заявил, что в результате подавления бунта в изоляторе Кропивницкого пострадали 78 человек.