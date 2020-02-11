"Более сговорчивый": у Зеленского рассказали о новом "кураторе" Путина на Донбассе

Дмитрий Козак / Скриншот

Замглавы администрации президента РФ Владимира Путина и неофициальный куратор самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" Дмитрий Козак более сговорчивый, чем его предшественник Владислав Сурков. Об этом заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак.

Он отметил, что встречался с Козаком, и контруктивный диалог сделал возможным обмен пленными.

"Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал помощник Зеленского в эфире телеканале Украина 24.

При этом помощник Зеленского не смог ответить на вопрос журанлиста о том , к лучшему ли то, что вместо Суркова назначен Козак.

"Мы еще не знаем, об этом много пишут. Но пока я видел уках о назначении Козака замглавой администрации, а указа относительно Владислава Суркова я не видел ", - сказал Ермак.

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Напомним, политический аналитик Валерий Соловей считает, что у заместителя главы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрия Козака в качестве куратора украинского направления вместо помощника российского лидера Владислава Суркова одна цель - это принуждение украинского государства к выгодным для РФ соглашениям.