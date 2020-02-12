В Минске практически согласовали новый участок разведения сил: подробности

Донбасс / УНИАН

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу практически согласовала один из участков разведения сил. По словам спикера руководителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарки Олифер, разводить силы будут в районе населенного пункта Гнутово.

"Практически согласована один из участков разведения в районе н. П. Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной, продолжается работа над согласованием других", - написала Олифер в Facebook.

Также она указала на необходимость полного прекращения огня.

"Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО", - подчеркнула спикер Кучмы.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" в Париже.