В Минске практически согласовали новый участок разведения сил: подробности

Дарка Олифер указала на необходимость полного прекращения огня
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу практически согласовала один из участков разведения сил. По словам спикера руководителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарки Олифер, разводить силы будут в районе населенного пункта Гнутово.
"Практически согласована один из участков разведения в районе н. П. Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной, продолжается работа над согласованием других", - написала Олифер в Facebook.
Также она указала на необходимость полного прекращения огня.
"Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО", - подчеркнула спикер Кучмы.
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" в Париже.