Зеленский изменил состав СНБО: что изменилось

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав СНБО, введя туда новоназначенного руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующая информация в четверг, 13 февраля, было опубликована в указе главы государства. Этим же документом президент Зелденский исключил из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.

Напомним, ранее в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Сразу же он назначил на данный пост своего помощника Андрея Ермака. На следующий день тот дал первый брифинг для прессы в новом качестве.