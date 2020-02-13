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Ермак постоянно на связи с "куратором" Украины Козаком по своим каналам - СМИ

13 февраля 2020, 14:17

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Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак регулярно находится на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком, причем не использует для этого официальные дипломатические каналы.

Соответствующее сообщение портал УП со ссылкой на собственный информированный источник. По его данным, во время телефонной беседы президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, статус Ермака и Козака в переговорных процессах по урегулированию конфликта по Донбассу был согласован окончательно.

Как сообщают источники журналистов в дипломатических кругах, работая помощником президента, Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию и на контакты с Кремлем, и с Белым домом.

Дипломатов крайне настораживает тот факт, что связь Ермака с Козаком (и через него - с Кремлем) никак не увязывается с позицией МИД Украины. Однако сам глава ОП никакой проблемы в этом не видит и уверяет в обратном.

Напомним, Андрей Ермак в середине февраля 2020 года сменил на посту главы Офиса президента Андрея Богдана. Позднее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нового руководителя ОП планируют судить исключительно по действиям и поступкам - в первую очередь по урегулированию конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский Дмитрий Козак Владимир Путин Андрей Ермак
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