Эксперты пояснили, как катер Бердянск обстреляли с вертолета

Катер Бердянск россияне обстерляли с вертолета / Фото: пресс-служба президента

Баллистическая экспертиза показала, что захваченный РФ в Керченском проливе катер Бердянск с украинскими моряками на борту был обстрелян из вертолета Ка-52 ВМФ России.

Как сообщает Укринформ, ссылаясь на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, такое заявление было сделано на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Лоссовского, результаты экспертизы свидетельствуют об атаке на украинские корабли 25 ноября 2018 года. Он добавил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".

Лоссовский акцентировал, что украинская делегация ранее уже предоставляла ОБСЕ подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенные российской стороной на захваченных судах.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", — заявил он.

Напомним, в Министерстве обороны рассказали о судьбе возвращенных Российской федерацией украинских кораблей Никополь и Яны Капу. Отмечается, что их отправят на ремонт.

Как ранее сообщал Главред, на возвращенных Украине катерах отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехника.