Атаковал корабли Украины в Керченском проливе: ночью в России разбился вертолет

Ми-28 разбился в Краснодарском крае поздно вечером 11 декабря / Фото Армейский вестник

В Краснодарском крае России во время планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28. Авария произошла около 23:00 в среду, 11 декабря, в районе аэродрома Кореновск.

Как сообщает Минобороны РФ, причиной авиакатастрофы могли стать сложные погодные условия. Вертолет находился в воздухе без боекомплекта. Сообщается, что падение Ми-28, которое произошло в двух километрах от аэродрома, не привело к разрушениям на земле.

На борту вертолета находился подполковник Алексей Склянкин, который был заместителем командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке, и майор Руслан Кушниренко – командир эскадрильи МИ-28. Командир и второй пилот погибли.

Согласно данным InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.

Напомним, 16 ноября в Рязанской области России во время испытательного полета рухнул новейший беспилотный летательный аппарат ВС РФ Орион – дрон полностью разработан в России и создан из местных комплектующих. БПЛА упал в 70 метрах от жилых домов в поселке Листвянка. В результате падения дрона никто не пострадал, жертв и разрушений нет.