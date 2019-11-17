"Птичкопад" в России: под Рязанью рухнул новейший российский дрон

Беспилотник упал в 70 метрах от жилых домов / Фото: Ya62.ru

В Рязанской области России во время испытательного полета рухнул новейший беспилотный летательный аппарат ВС РФ Орион – дрон полностью разработан в России и создан из местных комплектующих.

Инцидент произошел 16 ноября в поселке Листвянка. БПЛА упал в 70 метрах от жилых домов, на перекрестке двух тропинок, где обычно гуляют местные жители. К счастью, в результате падения дрона никто не пострадал, жертв и разрушений нет.

Фото: Ya62.ru

Орион рухнул из-за отказа техники. По данным СМИ, проблемы у дрона начались еще в воздухе. Специалисты Минобороны РФ вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали беспилотник.

Фото: Ya62.ru

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