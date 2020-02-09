В Минобороны рассказали, когда отправят на ремонт разграбленные корабли

Украинские корабли / скриншот

В Министерстве обороны рассказали о судьбе возвращенных Российской федерацией украинских кораблей Никополь и Яны Капу. Отмечается, что их отправят на ремонт.

Так, катер и буксир отправятся на судоремонтный завод уже на следующей неделе. При этом указано, что второй катер Бердянск тоже отремонтируют, но позже.

Напомним, что 20 ноября корабли прибыли в Очаков с помощью буксиров, потому что российские военные снял с них все оборудование. Раньше их не могли отправить на ремонт из-за следственных действий и проведения баллистической экспертизы.

Как ранее сообщал Главред, на возвращенных Украине катерах отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехника.