В Раде хотят разрешить смену пола с 14 лет без ведома родителей

Подросткам могут разрешить операцию по смене пола / stranamam.ru

В Верховной Раде в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект № 2684, который позволит подросткам с 14 лет менять пол, а операцию можно будет произвести без согласия родителей.

Как сообщается на сайте парламента, инициатором проекта выступила депутат фракции Слуга народа Лада Булах.

Если депутаты поддержат документ, то в законодательные акты Украины относительно прав подростков в сфере здравоохранения будут внесены изменения.

В частности, 14-летние подростки смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании токсикомании и других опасных зависимостей или болезней. Также дети с этого возраста могут менять пол без согласия родителей, а также отказываться от необходимого лечения.

Как ранее сообщалось, ученицы школы №215, которая находится на столичной Борщаговке, несколько дней назад избили школьницу, и случай получил широкую огласку после того, как видео с жестокой расправой над девочкой начали распространять в соцсетях.

Напомним, в школе №35 города Каменское Днепропетровской области ученицы 9-го класса пострадали в результате избиения сверстницами из 7-й школы.